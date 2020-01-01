Для того чтобы скачать видео, выполните следующие шаги:
- Найдите видео на вашем любимом сайте, которое хотите скачать (YouTube, Dailymotion и т.д.)
- Скопируйте ссылку на видео
- Вставьте скопированную ссылку в поле Вставьте ссылку и нажмите кнопку Скачать
- Выберите желаемый формат/качество, кликните на соответствующую кнопку и скачивание начнется автоматически
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Скачать видео из нескольких источников
Video Downloader Script предлагает вам загружать видео в различных форматах, включая MP4, M4A, 3GP из нескольких источников, который включает в себя
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