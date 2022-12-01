Бесплатный загрузчик видео

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Скопируйте URL-адрес видео, которым можно поделиться
Вставьте его в поле выше
Нажмите, чтобы загрузить кнопку
Внимание обновлены загрузчики Tiktok, twitter, Facebook, Reddit теперь они достпуны для загрузки видео.
С уважением Admin.
Вы можете проверить регулярно обновляемый список поддерживаемых источников.
Plometei.ru предлагает вам загружать видео в нескольких форматах, включая MP4, M4A, 3GP, из нескольких источников, которые включают
9GAG, Akıllı TV, Bandcamp, Bilibili, Bitchute, Blogger, BluTV, Buzzfeed, Capcut, Chingari, Dailymotion, Douyin, ESPN, Facebook, Febspot, Flickr, Ifunny, IMDB, Imgur, Instagram, Izlesene, Kwai, Likee, LinkedIn, Mashable, Mixcloud, MxTakatak, Ok.ru, Pinterest, PuhuTV, Reddit, Rumble, Share Chat, Snapchat, Soundcloud, Streamable, TED, Telegram, Threads, Tiktok, Tumblr, Twitch, Vimeo, VK, YouTube
Вы можете загружать аудиофайлы, если они доступны.